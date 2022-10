ARIAL CNP ASSURANCES obtient son agrément pour devenir un FRPS

(Boursier.com) — Leader de la retraite collective supplémentaire, ARIAL CNP ASSURANCES obtient son agrément FRPS (Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire) auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

L'adoption de ce nouveau statut constitue une opportunité pour ARIAL CNP ASSURANCES ainsi que pour ses actionnaires, AG2R LA MONDIALE et CNP Assurances, d'accompagner le développement du marché de la retraite supplémentaire en France à travers ses solutions dédiées aux entreprises et à leurs collaborateurs avec une gamme de produits d'épargne entièrement refondue :

-Les PER Entreprises regroupant le PER Obligatoire (ou " PERO ") et le PER d'Entreprise Collectif (ou " PERECO ").

-La couverture des passifs sociaux relatifs à la gestion des engagements au titre des Indemnités de Fin de Carrière (IFC) et des dispositifs de retraite supplémentaire à prestations définies.

Avec plus de 272.000 entreprises clientes et 1,7 million d'assurés, ARIAL CNP ASSURANCES est aujourd'hui en France le seul assureur exclusivement dédié à la retraite collective supplémentaire.

"La transformation d'ARIAL CNP ASSURANCES en FRPS présente de nombreux avantages pour nos clients en matière de gestion et de solidité financière. Les règles de solvabilité de ce régime prudentiel sont mieux adaptées à des contrats de retraite s'étalant sur plus de 30 ans et permettent d'optimiser les perspectives de rendement au bénéfice de nos assurés", souligne Christian Borsoni, Directeur général d'ARIAL CNP ASSURANCES.