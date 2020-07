ARIAL CNP Assurances et Natixis Interépargne proposent aux entreprises une nouvelle offre complète d'épargne salariale et retraite

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ARIAL CNP ASSURANCES, première société d'assurance entièrement dédiée à la retraite collective supplémentaire, et Natixis Interépargne, acteur de référence de l'épargne salariale, ont associé leurs expertises afin de proposer aux entreprises une offre complète d'épargne salariale et retraite intégrant les nouveaux plans d'épargne retraite (PER) d'entreprise créés par la Loi Pacte.

Grâce à ce partenariat, ARIAL CNP ASSURANCES et Natixis Interépargne proposent aux entreprises de toutes tailles, des TPE aux grands groupes, un accès complet à toute la gamme de solutions d'épargne salariale et retraite : PEE et PER d'entreprise, aux formats compte-titres et assurantiel. Cette offre répond à la demande des entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs salariés d'un dispositif consolidé d'épargne salariale et retraite, et des épargnants qui recherchent un accompagnement global dans la préparation de leur retraite.

Une plateforme web et mobile commune et innovante pour les épargnants

Avec une plateforme web et mobile commune, la plus complète et la plus innovante du marché, les partenaires proposent aux salariés de leurs entreprises clientes un point d'entrée unique pour consulter leurs avoirs d'épargne salariale et retraite, réaliser des opérations (versements, rachats, arbitrages, transferts, etc.), obtenir des conseils et effectuer des simulations retraite. Cette plateforme est déjà utilisée par plusieurs entreprises clientes. La société Somfy, leader mondial de l'automatisation des ouvertures et fermetures de la maison et du bâtiment, fait partie de ces clients.

Pour Valérie Dixmier, Directrice des ressources humaines & organisation de Somfy, "Cette plateforme commune répond parfaitement à nos attentes ainsi qu'à celles de nos salariés qui peuvent réaliser l'ensemble de leurs opérations d'épargne salariale et retraite très facilement, grâce à sa grande simplicité d'utilisation et aux services innovants qu'elle propose".

Pour Christophe Eglizeau, Directeur général de Natixis Interépargne, "La complémentarité des deux acteurs de premier plan que sont Natixis Interépargne et ARIAL CNP ASSURANCES permet d'offrir aux entreprises et aux épargnants les meilleures solutions d'épargne salariale et de retraite, avec une offre complète de produits et une plateforme digitale de haut niveau".

Selon Patrice Bonin, Directeur général d'ARIAL CNP ASSURANCES, "La préparation de la retraite est une des principales préoccupations des Français. En tant qu'acteurs majeurs de ce secteur nous avons un rôle essentiel à jouer pour les accompagner. Le partenariat entre Natixis Interépargne et ARIAL CNP ASSURANCES a pour objectif de leur apporter nos expertises et des conseils adaptés à leur situation".