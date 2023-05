Argenx : énorme opération en vue dans les biotechnologies ?

(Boursier.com) — Argenx débute la journée en hausse de 5% ce mercredi vers les 390 euros, pour une capitalisation boursière voisine de 22 milliards d'euros. Le groupe biotechnologique néerlandais susciterait en effet l'intérêt de plusieurs géants sectoriels, indique Bloomberg. Des personnes familières du sujet ont précisé à l'agence qu'un certain nombre de grands fabricants de médicaments avaient étudié le dossier Argenx, alors qu'ils cherchent à se développer en immunologie. Cet intérêt devrait augmenter si les résultats de juillet montrent que VYVGART peut lutter efficacement contre une autre maladie en plus de la seule maladie auto-immune pour laquelle le traitement est déjà approuvé. Les sources ajoutent qu'Argenx a travaillé avec JP Morgan Chase pour l'aider à examiner ses options en cas d'offre publique d'achat. L'article cite la conjecture des analystes selon laquelle la technologie fait de l'entreprise une cible attrayante pour des entreprises telles que Roche, Novartis, Eli Lilly, AstraZeneca, Merck et AbbVie.