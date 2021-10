Argan : une première notation chez S&P ; ajustement du ratio LTV

(Boursier.com) — Argan recule légèrement dans les premiers échanges, revenant à 110 euros. La foncière française spécialiste du développement et de la location d'entrepôts logistiques Premium a obtenu par S&P Global Ratings une notation émetteur long terme 'Investment Grade' de 'BBB-' assortie d'une perspective 'stable'. En outre, Argan annonce réduire de 50% à 45% son objectif de ratio LTV pour la fin de l'année.

Nouvelle étape financière

Argan a en effet a souhaité engager un processus de notation financière dans un contexte de diversification et d'optimisation de ses sources de financement, en particulier en vue d'un éventuel accès au marché obligataire en fonction des conditions de marché.

"L'obtention d'une notation Investment Grade représente une étape importante dans l'évolution d'Argan, et devrait permettre de faciliter son développement à travers, notamment, l'obtention de conditions de financement sur les marchés plus favorables. Nous nous félicitons de cette première notation financière qui reflète la qualité du profil de crédit d'Argan et conforte l'appréciation de notre position de leader du secteur de l'immobilier logistique Prime", commente Jean-Claude Le Lan, Fondateur et Président du Conseil de Surveillance,

Ajustement du ratio LTV

Argan annonce par ailleurs l'abaissement de son objectif de ratio LTV à 45% pour la fin de l'année (contre une prévision actualisée au 30 septembre 2021 de 50%).

Cet abaissement s'inscrit dans le prolongement de la revalorisation du patrimoine livré d'Argan annoncée au marché le 1er octobre 2021 et de l'avancement de son plan stratégique.