Argan : un nouveau site en Moselle

(Boursier.com) — En septembre 2020, Argan inaugurait, à Augny en Moselle, son site logistique le plus important, un bâtiment à étage développant 185.000 m2 sur le plateau de Frescaty, ancienne base aérienne fermée depuis le début des années 2010. Quatre ans plus tard, Argan fait son retour sur cette zone en lançant le développement d'un site Aut0nom de 9.500 m.

Situé à la périphérie de Metz, au coeur d'une métropole de 240.000 habitants, et en prise directe avec l'autoroute A31, Augny offre une localisation idéale pour les activités de logistique. Ce nouvel entrepôt sera labellisé Aut0nom. Equipé d'une centrale photovoltaïque en toiture couplée à des batteries de stockage de l'énergie, il produira sa propre énergie verte pour son autoconsommation.

Ce nouvel entrepôt Premium sera exploité par 4MURS dans le cadre d'un bail d'une durée de 12 ans, dont 9 fermes. Le site d'Augny permettra de gérer la logistique des 7.000 références distribuées par l'enseigne, à proximité de son siège social implanté sur la commune voisine de Marly. Avec ses 650 collaborateurs et son parc de 106 magasins en France et en Belgique, 4MURS repense ainsi son positionnement et devient un concept store réunissant sous le même toit des collections de produits variés dans l'univers de la maison, de l'enfant et du lifestyle.

La livraison de cette première phase est attendue pour le 4e trimestre 2024, sachant qu'une capacité d'extension d'environ 8.000 m2 a été ménagée sur l'assiette foncière du projet.