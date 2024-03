Argan : S&P confirme le statut 'investment grade'

(Boursier.com) — A la lumière des résultats annuels 2023 et du plan stratégique combinant croissance et désendettement, l'agence de notation Standard & Poor's, par le biais de S&P Global Ratings, a confirmé le statut 'investment grade' d'Argan avec une note maintenue à 'BBB-'. A ce stade, la perspective reste à 'négative'.

S&P prend en compte la feuille de route stratégique présentée à l'occasion de la publication des résultats annuels 2023, le 18 janvier, visant à poursuivre un développement maîtrisé et à conforter la qualité de la signature Argan sur les marchés financiers. Plus particulièrement, dans le cadre d'une politique de croissance autofinancée par le biais de cessions d'actifs ciblés, Argan vise, d'ici fin 2026, à ramener son ratio LTV sous 40% (49,7% à fin 2023) et celui de la dette nette/ Ebitda à environ 8x (11x à fin 2023), tout en enregistrant une croissance de ses revenus locatifs de l'ordre de 5% par an et en moyenne sur la période 2024-2026.

Dans son rapport, l'agence de notation souligne également des fondamentaux "résilients" de la logistique française, qui contribuent à des perspectives 'stables' de cash flows.

Argan est ainsi confortée dans sa stratégie de désendettement fort et volontariste et sa capacité à renforcer son statut 'investment grade', permettant ainsi de se refinancer à l'avenir aux meilleures conditions possibles, en particulier d'ici l'échéance de sa dette obligataire de 500 ME, en novembre 2026.