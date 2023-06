(Boursier.com) — Argan se renforce à Lyon avec une nouvelle plateforme logistique de 38.000 m2 livrée à BUT. Le loueur-développeur d'entrepôts Premium vient en effet d'inaugurer le nouveau site logistique de BUT à Janneyrias en Isère, à proximité immédiate de la Rocade Est lyonnaise et de l'Aéroport Lyon-Saint Exupéry.

Avec ce bâtiment de 38.000 m2, Argan réalise ici sa première opération avec BUT, et renforce ainsi son implantation sur cette localisation prime.

Développé par JMG Partners pour Argan, ce nouveau bâtiment est exploité par BUT dans le cadre d'un bail long terme de 9,5 années fermes.

Avec ce nouvel investissement, Argan renforce son implantation sur un secteur géographique très attractif pour la logistique prime. En effet, la foncière avait déjà développé, en 2019, un premier site de 33.000 m2 sur la même zone d'activité pour Tereva.

"Janneyrias est une localisation prime, en accès direct sur la rocade lyonnaise. Pour la logistique, Lyon est un marché très recherché où l'offre disponible est aujourd'hui, et depuis plusieurs années déjà, extrêmement limitée. C'est une belle opportunité de nouer ce nouveau partenariat avec une grande entreprise leader sur son marché et de renforcer notre présence sur la région lyonnaise", commente Jean-Claude Le Lan, Président du Conseil de Surveillance d'Argan.