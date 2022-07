Argan s'attend à dépasser son objectif 2022 de revenus locatifs

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2022, la société foncière Argan, spécialiste du développement et de la location d'entrepôts, a généré des revenus locatifs en hausse de +7% à 81,7 ME. Cette croissance est essentiellement le résultat de l'effet année pleine des loyers générés par les développements de l'année 2021 ainsi que les loyers des livraisons du 1er semestre 2022.

Au 30 juin 2022, le patrimoine locatif de la foncière s'établit à 3,3 millions de m(2) et le taux d'occupation se maintient à 99% en raison de la vacance locative du site situé en région Parisienne à Ferrières (77). Argan indique être actuellement en pourparlers avancés sur une commercialisation de ce site au second semestre avec une prise d'effet au premier trimestre 2023.

Compte tenu du bon déroulement du planning de développement et de relocations plus rapides qu'attendues, Argan s'attend désormais à dépasser son objectif 2022 de 163 ME de revenus locatifs.