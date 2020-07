Argan : revenus locatifs en hausse de plus de 50% sur le semestre

Crédit photo © Argan

(Boursier.com) — La société foncière Argan a enregistré des revenus locatifs de 34,7 ME au deuxième trimestre 2020, en progression de + 48% par rapport à la même période en 2019. Cette croissance exceptionnelle est le résultat de l'effet année pleine de l'acquisition du portefeuille " Cargo " constitué de 22 entrepôts loués au groupe Carrefour, ainsi que des loyers générés par les développements de l'année 2019.

Sur le semestre écoulé, les revenus locatifs atteignent ainsi 69,5 ME, en croissance de + 54% par rapport à la même période de l'exercice précédent et en ligne avec l'objectif de 140 ME pour l'ensemble de 2020, ce qui représenterait une croissance annuelle de l'ordre de + 40%.

Au 30 juin 2020, le patrimoine locatif de la foncière s'établit à 2.865.000 mètres carrés et le taux d'occupation est de 98% en raison de la vacance locative de deux sites situés en région Parisienne, à Ferrières (77) (vacant depuis le 1er avril) et à Wissous (91) (bail en cours de finalisation).