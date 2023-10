Argan : revenus locatifs en hausse de +12% sur 9 mois

(Boursier.com) — La foncière Argan a enregistré des revenus locatifs de 137 ME sur les neuf premiers mois de l'année, en hausse de +12% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette croissance soutenue est essentiellement le résultat de l'effet année pleine des loyers générés par les développements de l'année 2022, des loyers des entrepôts livrés au cours des neuf premiers mois 2023, ainsi qu'à la révision des loyers intervenue au 1er janvier 2023 (+ 4% en moyenne).

L'ensemble des projets de 2023 cumulent ainsi 100.000 mètres carrés de nouvelles surfaces pour un investissement total de 135 ME, déjà financé par des prêts hypothécaires amortissables, contractés en 2022 avant la montée des taux.

Pour 2024, Argan précise que la très forte dynamique commerciale a permis de sécuriser un volume de développement de près de 180 ME et 170.000 mètres carrés au total. Le groupe ajoute que la moitié des développements de 2024 est déjà financée par des prêts hypothécaires amortissables, l'autre moitié le sera par le produit de la vente d'entrepôts en 2024 ou début 2025 selon l'évolution des marchés.

Grâce à un taux d'occupation de 100% dans un marché locatif en situation de sous-offre, Argan confirme son objectif de revenus locatifs 2023 à 183 ME (+10%) pour un résultat récurrent net de 124 ME (+4%) et un dividende attendu à 3,15 euros contre 3 euros en 2022.