Argan : revenus locatifs en hausse de 11% pour 2023

(Boursier.com) — La foncière Argan a enregistré des revenus locatifs de 184 ME en 2023, en croissance de +11%. Cette dynamique annuelle provient de l'effet année pleine des loyers générés par les développements de l'année 2022, des loyers des 5 entrepôts livrés en 2023, ainsi qu'à la révision des loyers intervenue au 1er janvier 2023 (+ 4% en moyenne).

Argan dépasse ainsi l'objectif initial de revenus locatifs fixé à 182 ME pour l'année, puis actualisé à 183 ME.

Argan rappelle que ses projets livrés en 2023 étaient déjà financés par des prêts hypothécaires amortissables, contractés en 2022 avant la montée des taux. La foncière assure que la moitié des développements de 2024 est déjà financée par des prêts hypothécaires amortissables et que l'autre moitié le sera par le produit de la vente d'entrepôts en 2024 et en 2025. Le volume de développements sécurisés est annoncé à près de 180 ME en 2024 pour 170.000 mètres carrés au total, avec un rendement moyen approchant 7%.

Au 31 décembre 2023, le patrimoine construit représente 3,58 millions de mètres carrés. À 3,68 MdE hors droits (contre 3,94 MdE hors droits à fin 2022), Argan explique que le retrait de valorisation enregistré sur l'année (-7%) reflète essentiellement l'effet mécanique lié à une décompression du taux de capitalisation, passé de 4,45% hors droits fin 2022 (4,2% droits compris) à 5,10 % hors droits au 31 décembre 2023 (soit 4,85 % droit compris).

La durée ferme résiduelle moyenne pondérée des baux, calculée au 31 décembre 2023, progresse à 5,7 ans (contre 5,5 ans au 31 décembre 2022). Le taux d'occupation du patrimoine reste maximal à 100% et son âge moyen pondéré est de 11,1 ans (contre 10,4 ans au 31 décembre 2022).