Argan : revenus locatifs 2019 de 100 ME

(Boursier.com) — Au 4ème trimestre 2019, Argan, foncière française de développement et location d'entrepôts premium, a affiché des revenus locatifs de 32,2 ME en forte croissance de 55% par rapport à la même période de l'exercice précédent, du fait notamment de l'acquisition du portefeuille 'Cargo' en date du 15 octobre 2019. Sur l'exercice 2019, les revenus locatifs s'établissent ainsi à 100,2 ME, en augmentation de 17% par rapport à l'exercice 2018, dépassant ainsi l'objectif initial de +6% de croissance annuelle. En 2019, Argan a investi 1.045 ME, représentant 1.230.000 m2.

Au 31 décembre 2019, le patrimoine s'établit à 2.860.000 m2 pour une valorisation (y compris réserves foncières de 10 ME) égale à 2,68 MdsE hors droits, soit 2,8 MdsE droits compris. La valorisation du patrimoine hors réserves foncières progresse de 93% hors droits, faisant ressortir un taux de capitalisation de 5,3% hors droits (5,1% droits compris), en nette baisse par rapport aux 6,35% hors droits du 31 décembre 2018. La durée ferme résiduelle moyenne pondérée des baux, décomptée au 1er janvier 2020, est en hausse à 5,8 ans (vs. 5,4 ans au 31 décembre 2018). Le taux d'occupation du patrimoine s'établit à 99% (dans l'attente de la location de l'entrepôt de Wissous) et son âge moyen pondéré est en baisse à 8,4 ans (vs. 9 ans au 31 décembre 2018).