Argan : revenus annuels locatifs en progression de 6%

(Boursier.com) — La foncière spécialisée en développement et location d'entrepôts Argan affiche à fin 2022 des revenus locatifs de 166,1 ME, en croissance annuelle de 6%. Argan précise que cette évolution est principalement le résultat de l'effet année pleine des livraisons de 2021, des loyers générés par les six nouveaux développements livrés depuis le début de l'année et par l'acquisition d'un grand entrepôt à Renault Group en octobre 2022.

Au cours de l'année, Argan a investi près de 220 ME, représentant plus de 245.000 mètres carrés d'entrepôt et générant 13 ME de revenus locatifs, soit un taux de rendement de 5,7%.

Au 31 décembre 2022, le patrimoine construit représente 3,5 millions de mètres carrés pour une valorisation en hausse de 5% à 3,94 MdsE hors droits (4,17 MdsE droits compris). La durée ferme résiduelle moyenne pondérée des baux se maintient à 5,5 ans. Le taux d'occupation du patrimoine s'établit à 99% et le groupe assure qu'il retrouvera un taux de 100%, à partir du 1er trimestre 2023 grâce à la relocation du site de Ferrières.