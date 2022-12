Argan : renforce son équipe commerciale

(Boursier.com) — Christophe Delachair rejoint Argan en tant que Directeur commercial pour renforcer l'équipe de développement de la foncière française spécialisée en immobilier logistique premium.

Pour Christophe Delachair, il s'agit d'un retour aux sources puisqu'il occupait déjà des fonctions commerciales chez Argan entre 2017 et 2021. Au sein de la Direction du Développement, il aura pour mission d'enrichir le portefeuille clients, mais également d'identifier les futures opportunités foncières qui permettront d'alimenter la croissance de la Foncière. Il interviendra notamment dans sa région d'origine, la Normandie, et plus largement sur la moitié nord du pays en collaboration étroite avec les autres membres de l'équipe commerciale.

Ce recrutement s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de croissance adaptée au nouveau contexte de marché afin de déployer encore plus rapidement notre force commerciale sur le terrain.

Jean-Claude Le Lan, Président du Conseil de Surveillance, commente : "Avec ce retour au bercail, Argan confirme ses ambitions de développement et son attractivité. Malgré les turbulences macro-économiques, nous maintenons le cap et investirons ainsi plus de 130 millions d'euros en 2023, essentiellement via le développement de nouveaux projets".