Argan : relèvement de l'objectif de revenus

Argan : relèvement de l'objectif de revenus









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A fin septembre 2020, les revenus locatifs cumulés d'Argan atteignent 106 ME, en croissance de +56% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Cette croissance exceptionnelle de 56% des revenus locatifs s'explique par l'effet année pleine des livraisons de 2019, mais aussi par l'acquisition en fin d'année dernière du portefeuille Cargo composé de 22 plateformes logistiques Premium situées en France ainsi que par les développements livrés depuis le début de l'année.

Argan relève ainsi son objectif de revenus locatifs pour l'exercice 2020 de 140 ME à 142 ME vs 100,2 ME en 2019.