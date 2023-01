Argan : recule après les annonces

(Boursier.com) — Argan abandonne 3,3% à 76,8 euros au lendemain de la présentation de ses résultats annuels. Invest Securities évoque des résultats sans surprise, avec un résultat net récurrent 2022 de 5,2 euros par titre (+5,2%), et un dividende de 3 euros. La foncière a également publié des guidances de RNR et dividende 2023 (respectivement +4% et " au moins stable ") encourageantes mais son nouveau plan stratégique, prudent et pertinent, inclura des cessions et un examen plus sélectif d'éventuels projets ce qui pèsera notablement... L'analyste reste ainsi 'neutre' sur le titre et abaisse le curseur de 77 à 72 euros.

Oddo BHF se montre plus optimiste, évoquant une publication plutôt rassurante qui confirme une dynamique positive. Les perspectives opérationnelles d'Argan à court/moyen terme restent bien orientées et l'analyste estime que son nouveau plan stratégique est de nature à rassurer les investisseurs... Le broker est à 'surperformer' sur le dossier avec une cible de 105 euros.