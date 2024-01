Argan : rebondit après les annonces

(Boursier.com) — Après deux séances de repli, Argan remonte de 2,1% à 84,8 euros ce jeudi à Paris. La foncière a dévoilé hier soir des revenus locatifs de 184 ME en 2023, en croissance de 11%. Cette dynamique provient de l'effet année pleine des loyers générés par les développements de l'année 2022, des loyers des 5 entrepôts livrés en 2023, ainsi qu'à la révision des loyers intervenue au 1er janvier 2023 (+ 4% en moyenne). Argan dépasse ainsi l'objectif initial de revenus locatifs fixé à 182 ME pour l'année, puis actualisé à 183 ME.

Les chiffres 2023 préliminaires sont encourageants, notamment en ce qui concerne la valorisation des actifs, et reflètent la poursuite d'une bonne dynamique commerciale pour la société sur le segment de la logistique en France, affirme Oddo BHF. Le broker réitère ainsi son opinion 'surperformance' sur le titre et rehausse sa cible de 80 à 92 euros étant donné une meilleure visibilité pour mettre en oeuvre sa stratégie.