Argan rachète 3 entrepôts à Carrefour

Argan rachète 3 entrepôts à Carrefour









(Boursier.com) — Argan fait l'acquisition auprès de Carrefour de 3 entrepôts totalisant 70.000 m2. Les trois entrepôts seront logés dans une SCI commune Argan-Carrefour destinée au développement de futurs entrepôts logistiques loués notamment à Carrefour. La création de cette SCI commune, portée à 60% par Argan et 40% par le groupe Carrefour, s'inscrit dans le prolongement de l'acquisition en 2019 par Argan, auprès du groupe Carrefour, de 22 entrepôts logistiques représentant une surface de 1,1 million de m2. Les trois nouveaux entrepôts acquis auprès du groupe Carrefour se situent à Lens (62), Marseille (13) et au Plessis-Pâté (91) et représentent une surface de l'ordre de 70.000 m2.

L'entrepôt du Plessis-Pâté est loué en totalité à Carrefour et les sites de Lens et Marseille feront l'objet d'une réhabilitation après conclusion d'un bail commercial avec des tiers.

Deux autres projets sont déjà à l'étude dont un situé à Caen Mondeville avec une surface d'environ 77.000 m2 destiné à une exploitation Carrefour avec un dépôt d'autorisation effectué en ce début d'année.

Cette opération consolide le positionnement d'Argan comme la foncière cotée de référence en France dédiée aux plateformes logistiques Premium.