Argan : pluie de records !

(Boursier.com) — Argan publie pour l'année 2019 un résultat net récurrent en augmentation de 21% à 71,1 ME, 4 euros par action. Les résultats 2019 ont bénéficié du 15 octobre au 31 décembre de l'effet acquisition du portefeuille Cargo. Sur l'exercice 2019, les revenus locatifs d'Argan s'élèvent à 100,2 ME, en nette hausse de 17% pour un objectif initial de +6%. L'EBITDA (résultat opérationnel courant), hors coûts d'acquisition du portefeuille Cargo s'établit à 89,2 ME, en augmentation de 15%. Après réintégration de ces coûts d'acquisition (-47,1 ME) et après variation de la juste valeur du patrimoine immobilier et résultat des cessions (+196,8 ME vs 83,1 ME en 2018), l'EBITDA ressort à 238,9 ME, en progression de +48%. Le résultat net, après prise en compte du coût de l'endettement financier, des impôts et autres charges financières, s'élève à 215 ME, en forte augmentation de 49%.

Le résultat net récurrent (se définissant comme le résultat net hors variation de juste valeur du patrimoine et des instruments de couverture de la dette, hors résultat de cessions et hors coûts d'acquisition Cargo) est de 71,1 ME, en hausse de +21%.

La valeur du patrimoine premium expertisé ressort à 2,68 MdsE HD (+93%). En 2019, Argan a investi 1,05 MdE, représentant 1.230.000 m2.

La dette financière brute s'établit à 1,524 MdE, incluant des prêts obligataires d'un montant de 155 ME. Après prise en compte de la trésorerie résiduelle, la LTV nette se maintient à 56% à fin 2019. La dette se compose de 61% de taux fixes, de 34% de taux variables couverts et de 5% de taux variables. Le taux moyen de la dette au 31 décembre 2019 s'inscrit en baisse à 1,70% contre 1,90% au 31 décembre 2019. Sa maturité est de 8,5 ans.

L'ANR triple net EPRA hors droits s'établit à 1,239 MdE au 31 décembre 2019 contre 653 ME au 31 décembre 2018. L'ANR hors droits progresse ainsi de 40% à 55,8 euros par action contre 39,9 euros par action au 31 décembre 2018. Cette hausse significative de 15,9 euros provient du résultat net (+3,3 euros), de la variation de valeur du patrimoine (+8,9 euros), du paiement du dividende en numéraire (-0,6 euro) et en actions (-0,6 euro), de l'entrée en périmètre du portefeuille Cargo (+5 euros) et de la variation de valeur des instruments de couverture (-0,1 euro).

Il sera proposé à l'assemblée générale du 19 mars prochain le versement d'un dividende de 1,90 euro par action. Ce dividende représente un taux de rendement de 2,55% sur la base de la moyenne du cours de l'action en décembre 2019 et un taux de distribution de 47% de la CAF nette après endettement financier. Sa mise en paiement est prévue courant avril 2020.

Argan cible une valorisation de patrimoine de 3 MdsE à l'horizon 2021/2022, et se fixe les objectifs suivants à fin 2020 : revenus locatifs de 140 ME, résultat net récurrent de 104 ME et ANR par action droits compris de 66 euros.