Argan : nouvelle plateforme logistique pour Carrefour

(Boursier.com) — Cargan-LOG , la joint-venture conclue entre la foncière Argan et le distributeur Carrefour, vient de mettre en chantier une nouvelle plateforme logistique de 82.000 mètres carrés près de Caen qui sera louée à la division supply chain de l'enseigne dans le cadre d'un bail d'une durée ferme de 9 ans.

Ce projet, développé sur une ancienne friche industrielle PSA, concrétise une ambition énergétique et écologique exemplaire avec la conservation des arbres existants et la plantation de plus de 11.000 autres.

Comme pour l'ensemble des nouveaux développements d'Argan, ce site sera estampillé " Aut0nom " : l'installation d'une centrale photovoltaïque en toiture, couplée à des batteries de stockage de l'énergie, permettra de produire et de consommer sur place une énergie verte qui couvrira la totalité des besoins du site en termes de chauffage, de rafraichissement et d'éclairage.