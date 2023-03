Argan : nouvelle livraison pour le projet logistique d'Albon

(Boursier.com) — Argan vient de livrer la seconde phase de son projet logistique d'Albon dont la première tranche avait été achevée en 2019.

Nutrition & Santé, qui prend en location une nouvelle cellule sur les trois de l'extension, est rejoint par Bert&You, expert dans le transport et la logistique, qui devient locataire des deux cellules restantes.

Ces trois nouvelles cellules, accompagnées d'un plot bureau en R+1, portent le nouvel ensemble à 31.000 m2 et permettent d'améliorer le bilan carbone du site.

La deuxième phase tout juste livrée est estampillée Aut0nom, l'entrepôt produisant sa propre énergie verte, nouveau standard développé par Argan. Une centrale photovoltaïque destinée à l'autoconsommation des occupants a été installée en toiture. Associée à des batteries de stockage, elle permet de couvrir la totalité des consommations du bâtiment pour le chauffage, le rafraichissement et l'éclairage. Le chauffage et le rafraichissement du site sont assurés par l'installation de pompes à chaleur électriques, tandis que l'éclairage est 100% LED. L'ensemble de ces investissements participent à la certification Breeam Very Good du site.