Argan : nouveau projet en Normandie

(Boursier.com) — Après avoir fait son entrée sur le marché normand en 2022, avec la livraison de deux plateformes logistiques à proximité de Rouen et de Caen, Argan a lancé la construction d'un nouveau site dans la région.

DSV, acteur international majeur en prestation de transport et logistique, exploitera cette agence via sa division DSV Road, dans le cadre d'un bail de neuf ans fermes. Il s'agira de la seconde collaboration entre DSV et Argan, déjà propriétaire du site exploité par l'organisateur de transport et de solutions logistiques à Gennevilliers.

Le bâtiment de 4.600 mètres carrés situé sur la commune d'Eslettes consommera sa propre énergie verte grâce à l'installation d'une centrale photovoltaïque en toiture, couplée à des batteries de stockage de l'énergie.