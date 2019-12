Argan livre un nouvel entrepôt de 13.000 m(2) près de Lyon

(Boursier.com) — ARGAN, loueur-développeur d'entrepôts logistiques PREMIUM, annonce avoir livré un nouveau bâtiment logistique sur la commune d'Albon (26), à une soixantaine de kilomètres au sud de Lyon. Cette plateforme de 13 000 m(2), idéalement située en bordure d'autoroute A7, est intégralement louée à la société NUTRITION & SANTE, dans le cadre d'un bail longue durée de 10 ans.

NUTRITION & SANTE, filiale de OTSUKA, troisième groupe pharmaceutique japonais qui a réalisé plus de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018, est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits alimentaires biologiques et diététiques.

Comme c'est désormais le cas pour l'ensemble des nouveaux développements ARGAN, ce bâtiment est équipé d'une centrale photovoltaïque. D'une puissance de 130 kWc, installée en toiture, elle est destinée à l'autoconsommation de l'exploitant. Ce dernier développement vient clôturer un exercice 2019 particulièrement dynamique pour ARGAN, avec la livraison de quatre nouveaux bâtiments logistiques pour une surface totale de 133.000 m(2).