Argan livre un immeuble commercial à Back Europ France

(Boursier.com) — Argan , la foncière spécialisée en développement et location de sites logistiques Premium, a livré un nouvel immeuble à Mâcon exploité par Back Europ France, leader français de la distribution en boulangerie-pâtisserie, dans le cadre d'un bail d'une durée ferme de 12 ans.

Les équipes de Back Europ France ont réceptionné ce bâtiment logistique neuf de 14.500 m2 sur la commune de St-Jean-sur-Veyle dans l'Ain, au bord de l'Autoroute A40. Développé par Argan le site sera exploité par Back Europ France dans le cadre d'un bail commercial de longue durée de 12 années fermes.

En 30 ans, Back Europ France est devenu le leader de la distribution de matières premières, fournitures et petits matériels auprès des professionnels des métiers de bouche, et plus particulièrement ceux de la Boulangerie Viennoiserie Pâtisserie.

Livré clé-en-main, le site est divisé en trois secteurs : ambiant, froid positif et froid négatif permettant à Back Europ France de gérer l'ensemble de son assortiment sur une seule et même plateforme.

Ce site se veut exemplaire au niveau de sa consommation d'énergie, de la limitation de son empreinte carbone et du respect de la biodiversité. Ces efforts et ces choix justifient la labellisation Breeam Very Good pour cette nouvelle plateforme logistique Argan.