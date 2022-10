Argan livre son 2e entrepôt Autonom près de Caen

(Boursier.com) — Quelques jours après avoir officiellement inauguré son prototype à Serris (77), Argan livre déjà son 2e site Autonom à Saint-André-sur-Orne, près de Caen. Ce nouveau bâtiment de 18 000 m2, développé sur la commune de Saint-André-sur-Orne dans le Calvados, est idéalement localisé, à 6 kilomètres au sud de Caen, et connecté au périphérique caennais qui dessert les autoroutes A84 vers Rennes et A13 vers Paris.

Dans le cadre d'un bail long terme de 12 ans fermes, il accueille Legallais, leader français et indépendant de la distribution de produits pour le marché du second-oeuvre à destination des professionnels du bâtiment.

Cette société familiale, créée en 1889 à Caen, opérait jusqu'alors sa logistique sur un premier entrepôt voisin de celui développé par Argan. Avec ce nouveau site situé à proximité de son siège social d'Hérouville-Saint-Clair, Legallais conforte son ancrage normand et se dote d'un outil moderne pour accompagner la croissance de ses activités et livrer plus de 60.000 références à ses clients en J+1.

En prenant possession des lieux, Legallais devient l'un des premiers utilisateurs d'Autonom, l'entrepôt qui produit sa propre énergie verte, nouveau standard développé par Argan.