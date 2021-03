Argan livre la nouvelle plateforme logistique de Colruyt

Argan livre la nouvelle plateforme logistique de Colruyt









(Boursier.com) — Après 1 an de chantier, Argan, foncière spécialisée dans le développement d'entrepôts logistiques Premium, livre à Colruyt sa nouvelle plateforme logistique. Colruyt -enseigne de supermarché de proximité, forte de 90 supermarchés situés dans le grand quart Nord-Est de la France- a réceptionné son nouvel outil logistique à Gondreville, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Nancy, Développé sur une parcelle de 6 hectares, le bâtiment de 14.200 m2 accueille une chambre froide de 1.700 m2 et un plot bureau de 800 m2.

Après une phase d'aménagement du site, les premières marchandises quitteront cette plateforme à la mi-avril pour alimenter une trentaine de magasins.

Argan et Colruyt sont engagés dans le cadre d'un bail d'une durée de 9 années fermes. Une capacité d'extension de 9.000 m2 a été prévue sur ce projet.

Afin de limiter l'empreinte carbone, et conformément au Plan Climat Argan présenté en janvier 2020, la toiture de cette base logistique est équipée d'une centrale photovoltaïque produisant 150 MWh par an destinés à l'autoconsommation de Colruyt. Cette installation permet une économie d'émission de 10 tonnes de CO2 par an.