Argan livre la nouvelle plateforme logistique d'Eurial près de Niort

Argan livre la nouvelle plateforme logistique d'Eurial près de Niort









(Boursier.com) — Après 8 mois de chantier, Argan, développeur-investisseur en immobilier logistique Premium, livre à Eurial sa nouvelle plateforme logistique destinée au stockage de produits frais. Ce nouvel entrepôt de 21.300 m2 dont 1.800 m2 de bureaux est situé sur la commune de La Crèche, à quelques kilomètres à l'est de Niort (Deux-Sèvres). Au carrefour des autoroutes A10 et A83, cette zone logistique en plein essor est idéalement située pour alimenter l'ensemble de l'Arc Atlantique.

Eurial sera le locataire unique de cette plateforme dans le cadre d'un bail long-terme d'une durée de 12 ans fermes.

Branche lait de la coopérative agricole et agroalimentaire Agrial, Eurial est l'un des leaders sur son marché avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 2 milliards d'euros, plus de 4.600 salariés et 28 sites de fabrications, dont 23 en France. Cette base logistique réfrigérée permettra à Eurial de stocker ses produits frais à des températures comprises entre 2oC et 8oC. Environ 120 salariés travailleront bientôt dans ce nouveau bâtiment, qui bénéficie, en outre, d'une capacité d'extension de 18.000 m2 qui permettra d'accompagner la croissance d'Eurial.

Cette plateforme bénéficie d'une centrale photovoltaïque installée en toiture et destinée à l'autoconsommation de l'exploitant. D'une puissance de 900 kWc, elle permet de couvrir environ 1/4 des besoins énergétiques de l'entrepôt.