Argan livre deux entrepôts rénovés

(Boursier.com) — Argan livre les bâtiments rénovés des sites de Rognac dans la banlieue de Marseille et de Lens, acquis en 2021, via la SCI commune Cargan Log constituée avec Carrefour. Ces deux bâtiments logistiques étaient tous deux en activité depuis plus de 30 ans.

En moins de deux ans, les deux sites ont été profondément restructurés et réhabilités, remis aux dernières normes et sont aujourd'hui entièrement loués.

Le site de Rognac, localisé au coeur d'une zone industrielle et logistique historique à quelques minutes de Marseille, est d'une surface de 22.700 m2, et accueille deux exploitants : le Groupe Pac et Portmann.

Spécialiste des équipements et consommables pour le service du pneumatique, le Groupe Pac loue 15.300 m2 dans le cadre d'un bail de 12 années fermes. L'opérateur logistique indépendant Portmann loue 7.400 m2.

Le site de Lens bénéficie également d'un emplacement prime, au coeur d'une agglomération de 250.000 habitants. D'une surface de 27.700 m2, le site a été remis à neuf, et accueille la société Paragon Supply Services, entité du groupe Paragon, et ce dans le cadre d'un bail de 9 ans fermes. Paragon est notamment spécialiste de la distribution logistique de produits personnalisés en B2B et B2C.

Jean-Claude Le Lan, Président du Conseil de Surveillance d'Argan commente : "L'économie circulaire est aujourd'hui partout. Faire du neuf avec du vieux, voilà quel a été notre crédo en investissant une enveloppe de 15 ME dans des travaux de réhabilitation lourde et de remise aux normes de ces deux sites à l'emplacement idéal. Le succès de commercialisation de ces deux sites est la meilleure preuve de la pertinence de ce type de projets. Dans un environnement de plus en plus contraint, la remise aux derniers standards de bâtiments de classe B ou C répond aux enjeux de sobriété foncière qui nous concernent tous aujourd'hui".