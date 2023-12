(Boursier.com) — Argan livre à Niort l'extension en froid négatif du site logistique d'Eurial, branche lait de la Coopérative Agrial, portant l'ensemble à 33.000 m2.

Quatre ans après la livraison d'une première phase de 20.500 m2, Eurial, la branche Lait de la Coopérative Agrial, vient de réceptionner une extension de 12.500 m2. Cette seconde phase est l'occasion de réduire l'empreinte écologique du nouvel ensemble qui devient Aut0nom. Désormais, cet entrepôt réfrigéré produit et consomme sa propre énergie verte couvrant 35% des besoins en électricité.

Eurial, branche Lait de la Coopérative agricole et agroalimentaire AGRIAL est l'un des leaders sur son marché avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 2 milliards d'euros, plus de 4.800 salariés et 29 sites de fabrication, dont 23 en France. Le site de La Crèche permet à Eurial de stocker ses produits frais à des températures comprises entre 2oC et 4oC, mais également ses produits congelés à des températures de -20oC. A quelques kilomètres à l'est de Niort (79), et au carrefour des autoroutes A10 et A83, cette zone logistique en plein essor est idéalement située au coeur de l'Arc Atlantique, barycentre des activités d'Eurial.

La livraison de cette extension est l'occasion pour Eurial et Argan de consolider leur partenariat avec un bail long-terme d'une durée de 12 années fermes portant sur l'ensemble du site.