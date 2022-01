Argan : les revenus locatifs ont augmenté de 10% en 2021

(Boursier.com) — La société foncière de développement et location d'entrepôts Argan a enregistré au 4ème trimestre 2021 des revenus locatifs de 39,8 ME, en croissance de 9% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cela s'explique par l'effet année pleine des livraisons de l'année 2020 ainsi que par les loyers générés par les développements et acquisitions réalisés tout au long de l'année 2021.

Sur l'exercice 2021, les revenus locatifs s'établissent à 156,8 ME, en augmentation de 10% par rapport à l'exercice 2020 et dépassant ainsi l'objectif initial de 154 ME.

En 2021, Argan a investi 240 ME, représentant plus de 325.000 mètres carrés et générant, au taux de rendement de 5,65%, 13,5 ME de revenus locatifs. Au 31 décembre 2021, le patrimoine construit représente 3,265 millions de mètres carrés pour une valorisation estimée à 3,745 milliards d'euros hors droits, en progression de 24%.

La durée ferme résiduelle moyenne pondérée des baux, calculée au 1er janvier 2022, est de 5,9 ans (en progression par rapport aux 5,7 ans au 1er janvier 2021). Le taux d'occupation du patrimoine s'établit à 99% et son âge moyen pondéré est de 9,6 ans (9,2 ans au 31 décembre 2020).