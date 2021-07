Argan : les revenus locatifs augmentent de 10% au 1er semestre

Argan : les revenus locatifs augmentent de 10% au 1er semestre









Crédit photo © Argan

(Boursier.com) — Au 2ème trimestre 2021, Argan enregistre des revenus locatifs de 38 millions d'euros, en progression de +10% par rapport à la même période en 2020. Cette forte croissance est le résultat de l'effet année pleine des loyers générés par les développements de l'année 2020 ainsi que les loyers des livraisons du 1er semestre 2021.

Sur le semestre écoulé, les revenus locatifs atteignent ainsi 76,2 ME, en croissance de + 10% par rapport à la même période de l'exercice précédent et en ligne avec l'objectif initial de 154 ME pour 2021.

Au 30 juin 2021, le patrimoine locatif de la foncière s'établit ainsi à 3.100.000 m2 et le taux d'occupation est désormais de 99% en raison de la vacance locative du site situé en région Parisienne à Ferrières, (vacant depuis le 30 avril).