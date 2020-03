Argan les livraisons prévues pour 2020 sont assurées

Crédit photo © Argan

(Boursier.com) — Jean-Claude Le Lan, Président du Conseil de Surveillance d'Argan, s'adresse dans un communiqué aux clients, actionnaires, et partenaires du Groupe afin d'évoquer les orientations de la société et de ses salariés pour les prochaines semaines. La santé et la sécurité de nos collaborateurs, de nos clients, de nos actionnaires et de nos partenaires est une priorité absolue pour Argan , assure-t-il.

Quelle stratégie de travail ?

En accord avec les dernières annonces du Gouvernement et avec la politique de confinement, toutes les mesures sanitaires de rigueur ont été mises en place au sein d'Argan : télétravail, annulation des rendez-vous physiques pour privilégier la visioconférence, et les signatures électroniques. Il est de la responsabilité de chacun de faire tout le nécessaire pour préserver sa santé tout en garantissant la continuité de l'ensemble de nos activités et de nos services , dit le Président du Conseil de Surveillance.

L'ensemble des collaborateurs du groupe dispose des outils technologiques et de communication nécessaires à la gestion à distance des activités. Un nombre limité de personnes, représentant les différents services, assurent au quotidien une permanence au siège de Neuilly-sur-Seine.

La crise sans précédent que nous sommes en train de traverser montre, s'il fallait encore en faire la démonstration, que la chaîne logistique est un maillon essentiel au bon fonctionnement de nos sociétés , estime Jean-Claude Le Lan assurant encore : Dans cette période exceptionnelle, Argan met tout en oeuvre pour permettre à ses clients-locataires de poursuivre leur activité dans les meilleures conditions .

Par conséquent, les équipes en charge de la gestion locative chez Argan restent totalement opérationnelles.

Les livraisons 2020 sont assurées

En revanche, concernant ses développements, Argan a suspendu, en accord avec ses partenaires, l'ensemble des chantiers en cours.

Néanmoins, les livraisons prévues en 2020 seront assurées sous réserve de pouvoir reprendre les travaux, fin du second trimestre .

Jean-Claude Le Lan rappelle que l'Assemblée générale d'Argan se tiendra à huis clos le 19 mars dans une volonté de préserver la santé de tous .