Argan : légère hausse après la présentation des revenus

(Boursier.com) — Dans un marché baissier, Argan grignote 0,25% à 80 euros à Paris au lendemain de la publication de revenus en forte hausse. La foncière spécialisée dans le développement et la location d'entrepôts premium a enregistré au quatrième trimestre 2019 des revenus locatifs de 32,2 ME, en croissance de 55%, du fait notamment de l'acquisition du portefeuille 'Cargo' en date du 15 octobre. Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus locatifs s'établissent ainsi à 100,2 ME, en augmentation de 17%, dépassant ainsi l'objectif initial de +6% de croissance annuelle.

Le groupe dévoilera ses résultats 2019 et présentera son plan 2020 le 15 janvier.