Argan : le titre retombe

(Boursier.com) — Argan retombe de près de 5% à 74,80 euros ce mercredi, alors que le groupe affichait à la fin septembre des revenus locatifs de 123 ME, en croissance de +5% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette croissance a été principalement le résultat de l'effet année pleine des livraisons de 2021 et des loyers générés par les 6 nouveaux développements livrés depuis le début de l'année...

La foncière spécialisée en développement et location d'entrepôts a confirmé que son objectif de revenus locatifs de 165 ME pour 2022 serait tenu et précise que les développements continuent d'alimenter la croissance des revenus locatifs avec un taux de rendement moyen de 6% pour les livraisons intervenues depuis le début de l'année... Invest Securities a malgré tout préféré couper sa cible de 91 à 77 euros avec un avis 'neutre'.