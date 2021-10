Argan lance le chantier d'une nouvelle plateforme logistique en Normandie

(Boursier.com) — Argan lance le chantier d'un nouveau site logistique de 14.000 m2 sur la zone d'activité de Bolbec/ St Jean de la Neuville, située à une vingtaine de kilomètres du port du Havre.

Didactic, société normande basée à Etainhus, à une quinzaine de kilomètres de la zone d'activité Bolbec St Jean, s'est engagée dans le cadre d'un BEFA de longue durée. Cette ETI spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique prendra possession de ses nouveaux locaux en septembre 2022.

Le bâtiment logistique, floqué aux couleurs de Didactic, répondra aux standards technologiques et environnementaux les plus élevés et vise une certification 'Breeam Very Good'. Il accueillera en toiture une centrale photovoltaïque développant une puissance de 160 kWc dont la production couvrira en partie la consommation électrique de Didactic.

Avec cette signature Argan réaffirme sa volonté et sa capacité à accompagner les PME et ETI régionales dans leurs projets d'immobilier logistique clé-en-main.

A la suite de cette première opération, Argan a décidé de lancer une seconde phase sur ce site avec l'aide de Caux Seine Développement, l'agence de développement économique de Caux Seine Agglo. Ce nouveau programme, à commercialiser, et dont les autorisations administratives sont en cours d'obtention permettra de développer 12.700 m2 sur un terrain de 3,7 ha.