Argan : l'ANR de reconstitution s'établit à 90,6 euros par action

(Boursier.com) — La foncière Argan a publié un résultat net récurrent part de groupe 2023 en hausse de +5 %, à 126 ME, représentant une marge élevée de 69 % des revenus locatifs. Argan rappelle que de résultat net récurrent constitue la meilleure mesure de sa génération de trésorerie et traduit sa capacité d à poursuivre le financement de son modèle de développement en dépit de la hausse des frais financiers enregistrée sur l'année (+43%).

Intégrant l'effet mécanique de la variation de juste valeur du patrimoine pour -373,2 ME, dans un contexte de décompression des taux de capitalisation, le résultat net part du groupe s'établit, quant à lui, à -263,5 ME sur 12 mois. Le NRV (l'ANR de reconstitution) s'établit à 90,6 euros par action au 31 décembre 2023 (-14 % sur un an).

Au 31 décembre 2023, le patrimoine construit représente 3,58 millions de mètres carrés. À 3,68 MdE hors droits (contre 3,94 MdE hors droits à fin 2022), Argan explique que le retrait de valorisation enregistré sur l'année (-7%) reflète essentiellement l'effet mécanique lié à une décompression du taux de capitalisation, passé de 4,45% hors droits fin 2022 (4,2% droits compris) à 5,10 % hors droits au 31 décembre 2023 (soit 4,85 % droit compris).

La durée ferme résiduelle moyenne pondérée des baux, calculée au 31 décembre 2023, progresse à 5,7 ans (contre 5,5 ans au 31 décembre 2022). Le taux d'occupation du patrimoine reste maximal à 100% et son âge moyen pondéré est de 11,1 ans (contre 10,4 ans au 31 décembre 2022).

Après avoir investi 132 ME pour 100.000 mètres carrés de nouvelles surfaces en 2023, Argan entend poursuivre sa solide dynamique en 2024 en livrant 180 ME d'investissements pour 170.000 mètres carrés de nouveaux entrepôts pré-loués en BEFA. Le rendement moyen des développements de 2024 approche 7%. La moitié des développements de 2024 est déjà financée par des prêts hypothécaires amortissables, l'autre moitié le sera par le produit de la vente d'entrepôts en 2024 et en 2025.

Argan anticipe une croissance annuelle moyenne de l'ordre de +5% de ses revenus locatifs sur la période 2024-2026 (nette des arbitrages sélectifs qui seront réalisés sur la période). Dans un contexte de taux d'emprunt en forte hausse en 2023, le taux moyen de la dette au 31 décembre 2023 reste bas à 2,3%, contre 1,5% au 31 décembre 2022, pour une maturité de 5,8 ans. Le groupe n'attend pas d'augmentation significative du coût de la dette, l'estimant à environ 2,4% pour 2024 sur la base d'un taux Euribor 3 mois projeté à 4% sur l'ensemble de l'année.

Argan confirme fermer le robinet des emprunts pour financer son développement (période 2024-2026). La dette du groupe étant essentiellement hypothécaire (74% de la dette au 31 décembre 2023), elle a pour avantage de s'amortir d'environ 100 ME / an. Cette spécificité garantit à Argan un remboursement linéaire et adéquat de sa dette.