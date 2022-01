Argan inaugure Aut0nom sa nouvelle marque d'entrepôts à bilan carbone neutre

(Boursier.com) — C 'est à Marne-la-Vallée (77) qu'ARGAN a inauguré, le 3 janvier, Aut0nom, son entrepôt à bilan carbone neutre en phase exploitation.

Pour atteindre cette performance, Aut0nom accueille en toiture une centrale photovoltaïque couplée à des batteries de stockage, remplace le chauffage au gaz par des pompes à chaleur air/air électrique et généralise l'éclairage LEDs intelligent.

Aut0nom produit sur site plus d'énergie verte qu'il n'en consomme pour son chauffage-rafraichissement et son éclairage et présente un bilan carbone neutre.