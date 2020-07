Argan : forte appréciation du résultat net récurrent

(Boursier.com) — Au 30 juin, le résultat net récurrent d'Argan est en très nette hausse et progresse de + 59%, à 50,6 ME représentant 73% des revenus locatifs contre 71% l'exercice précédent.

En revanche, la baisse du résultat net de 68% à 49,6 ME s'explique essentiellement par la moindre création de valeur du patrimoine de 5,7 ME au 1er semestre 2020 contre 127,7 ME au 1er semestre 2019.

Le taux d'occupation du patrimoine est de 98% et l'âge moyen pondéré s'établit à 8,9 ans.

La LTV nette est de 56% au 30 juin 2020.

L'ANR triple net hors droits s'établit à 1,25 MdE au 30 juin 2020, contre 1,24 MdE au 31 décembre 2019. L'ANR hors droits par action progresse ainsi de + 0,4% à 56 Euros par action contre 55,8 Euros par action au 31 décembre 2019.