Argan : focus sur le désendettement

(Boursier.com) — Le résultat net récurrent de Argan est en hausse de +6%, à 118,9 ME au 31 décembre 2022, représentant 72% des revenus locatifs.

Le résultat net part du groupe s'établit à 95,1 ME, et intègre une variation négative de juste valeur du patrimoine de -32 ME sur l'exercice 2022.

La valorisation du patrimoine livré à 3,94 MdsE fait ressortir un taux de capitalisation à 4,45% hors droits en légère hausse par rapport au taux de 4,3% hors droits du 31 décembre 2021.

Le taux d'occupation moyen du patrimoine est de 99%, stable par rapport à fin-décembre 2021. Toutefois, la commercialisation du site à Ferrières à Disney permet au groupe de retrouver un niveau de 100% au début de l'année 2023.

L'ANR EPRA de continuation est en hausse à 93 Euros par action.

La foncière compte rembourser les emprunts amortissables, pour un montant de 100 ME/an. Cette politique permettra à Argan de se désendetter de façon organique. L'absence de nouveaux emprunts couplée aux remboursements permet de tabler sur un objectif de LTV à horizon 2030 compris entre 25% et 35%, à un taux de capitalisation de respectivement 4,5% et 6%.

La croissance des revenus locatifs sera forte en 2023 avec une progression de +10% à 182 MEUR. Cette croissance est le fruit de l'indexation, de l'effet année pleine des investissements réalisés en 2022 et des investissements 2023, ainsi que du retour à un taux de 100% d'occupation.

La croissance des revenus locatifs sera modérée par la suite. Cela s'explique par le fait que les développements seront financés avec des cessions d'actifs matures.

Toutefois, Argan anticipe une croissance annuelle des revenus locatifs de +2%, du fait de l'indexation et du rendement plus élevé des développements par rapport aux cessions...