Argan étend le site de Chanteloup-en-Brie pour Arvato Services Healthcare France

(Boursier.com) — Argan lance la construction d'une nouvelle cellule de 7.000 m2 sur son site de Chanteloup-en-Brie exploité par Arvato Services Healthcare France pour le porter à 28.000 m2.

Le bâtiment d'origine, composé de 3 cellules, a été développé par Argan pour son client Arvato Services Healthcare France en 2012. Il représente une surface de 21.000 m2 dont 2.400 m2 de bureaux et locaux sociaux. Edifié sur un terrain de 5,5 hectares, ce site offrait une capacité d'extension aujourd'hui mise en oeuvre avec le lancement de la construction d'une quatrième cellule de 7.000 m2 qui portera la surface totale de la plateforme à 28.000 m2.

La plateforme logistique d'Arvato Services Healthcare France de Chanteloup-en-Brie est un site à température contrôlée. Le gouvernement français s'est appuyé sur ce site comme principale plateforme de stockage et de distribution de tous les vaccins (Pfizer, Moderna, Janssen Cilag et Astra Zeneca) pour exécuter la stratégie de vaccination sur tout le territoire français métropolitain et des DROM-COM. L'extension sera équipée d'un éclairage LED à détection de présence et accueillera en toiture une centrale photovoltaïque dédiée à l'autoconsommation d'Arvato.

La livraison de cette nouvelle cellule s'accompagne d'un nouveau bail de 6 ans fermes sur la totalité du bâtiment.

Rappelons qu'Arvato Services Healthcare France est une filiale de Bertelsmann, groupe de médias et de services international. Ses activités sont exclusivement orientées sur des solutions Order to Cash, en B2B et B2C, de produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux). En 2005, Arvato crée la division Healthcare (AS Healthcare) afin d'offrir des solutions européennes de distribution pour le compte des Laboratoires Pharmaceutiques et des fabricants de dispositifs médicaux.