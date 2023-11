Argan : en mode pause

(Boursier.com) — Argan redonne 1,1% à 67,50 euros ce mercredi, alors que le groupe a surperformé le marché récemment... Parmi les derniers avis, Jefferies a entamé le suivi avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 71 euros. Grâce à un taux d'occupation de 100% dans un marché locatif en situation de sous-offre, la foncière a confirmé son objectif de revenus locatifs 2023 à 183 ME (+10%) pour un résultat récurrent net de 124 ME (+4%) et un dividende attendu à 3,15 euros contre 3 euros en 2022.

Oddo BHF avait auparavant réitéré son conseil 'surperformer' sur le titre étant donné des perspectives toujours bien orientées dans la logistique en France (marché locatif sous-offreur + classe d'actifs plébiscitée par les investisseurs pour 2024 selon Savills) et la publication prochaine de la nouvelle stratégie ESG de la société qui devrait être de nature à soutenir son cours de Bourse. L'objectif a été ajusté à 80 euros, après mise à jour de la prime de risque et des attentes du courtier en termes de valorisation d'actifs.