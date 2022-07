Argan devrait acquérir une plateforme logistique auprès de Renault

(Boursier.com) — Argan indique avoir signé une promesse d'acquisition avec Renault Group en sale et leaseback d'une plateforme logistique dédiée aux pièces détachées automobiles de 153.000 mètres carrés, sur un foncier d'environ 300.000 mètres carrés.

Construite en 2007, elle est située sur la commune de Foucheres (89) à 110 km de Paris, au centre de trois autoroutes A19, A6, A5 constituant un barycentre idéal pour la desserte de la France et dont l'acte authentique est planifié pour octobre 2022.

Cette plateforme va faire l'objet d'un bail commercial d'une durée ferme de 12 ans avec Renault, en ligne avec la pérennité long-terme de l'activité Renault Logistique Apres Vente du site qui reste inchangée par cette cession. Ce site emploie plus de 600 collaborateurs.

Argan précise que son financement va se faire selon son schéma habituel : 30% par autofinancement et 70% par emprunt hypothécaire amortissable à taux fixe. Cet investissement va engendrer une hausse des revenus locatifs annualisés d'environ 4%. Grâce à cette acquisition et ses autres développements, Argan anticipe à fin décembre 2022, un patrimoine total de 3,5 millions de mètres carrés, en hausse de 6% sur un an