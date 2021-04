Argan : développement d'une nouvelle plateforme logistique de 14.000 m2 à Marne-la-Vallée

(Boursier.com) — Argan lance le développement d'une nouvelle plateforme logistique de 14.000 m2 à Marne-la-Vallée (77). La signature par un grand laboratoire pharmaceutique d'un bail en l'état futur d'achèvement sur 7.000 m2 marque le coup d'envoi d'un chantier de 14.000 m2. Le solde du programme est en cours de commercialisation. Argan investit dans un territoire qu'il connait bien. En effet, après Lognes, Croissy-Beaubourg et Ferrières-en-Brie, la foncière poursuit son développement le long de l'autoroute A4 avec ce nouveau projet localisé à Serris sur un terrain de 3,4 hectares acquis auprès de l'EPA Marne, aménageur de la zone.

Les travaux de terrassement ont démarré ces dernières semaines pour une livraison attendue en décembre prochain. Le projet qui sera bilocataire, développera une surface totale de 14.000 m2. Il accueillera les activités logistiques d'un laboratoire pharmaceutique dans le cadre d'un bail en l'état futur d'achèvement sur environ la moitié des surfaces. Le solde du programme est aujourd'hui en cours de commercialisation.

Tous les nouveaux projets Argan accueillent systématiquement, et ce depuis plusieurs années maintenant, une centrale photovoltaïque installée en toiture et destinée à l'autoconsommation des occupants, couvrant en moyenne 20% de leurs besoins énergétiques. Le chantier de Serris sera le théâtre de la première implantation d'un système de stockage de l'énergie générée par la centrale photovoltaïque. Emmagasinée pendant la journée, cette électricité verte sera restituée pendant la nuit. L'autonomie énergétique du bâtiment s'élèvera alors à 50%. Cette installation inédite, associée à la mise en place d'équipements d'éclairage et de chauffage à haut rendement énergétique (LED et pompes à chaleur électrique), permettra de réduire de 15 tonnes les émissions annuelles de CO2 sur l'ensemble de ce bâtiment qui sera certifié BREEAM Very Good.

Avec ce nouvel investissement, Argan met en action les principes affichés dans son Plan Climat en agissant de concert avec ses clients pour la nécessaire lutte contre le réchauffement climatique.