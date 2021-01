Argan : des indicateurs financiers bien orientés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sur l'exercice 2020, les revenus locatifs d'Argan s'élèvent à 142,4 ME, en nette hausse de +42% par rapport à l'exercice 2019 dépassant ainsi l'objectif initial de 140 ME.

L'EBITDA s'établit à 132,2 ME, en augmentation de +48% vs 89,2 ME hors coûts d'acquisition du portefeuille Cargo en 2019.

Le résultat net, après prise en compte du coût de l'endettement financier, des impôts et autres charges financières, s'élève à 278,9 ME, en forte augmentation de +30% vs 215 ME en 2019.

Le résultat net récurrent est de 103,4 ME, en hausse de +45% et représente désormais 73% des revenus locatifs, contre 71% l'exercice précédent.

Après prise en compte de la trésorerie résiduelle, la LTV nette (Dettes financières nettes/valeur d'expertise hors droits) diminue à 54,3% à fin 2020.

On constate une hausse de + 19% de l'ANR EPRA de reconstitution (NRV) à 73 Euros par action.

Il sera proposé à l'Assemblée générale annuelle du 25 mars prochain le versement d'un dividende de 2,10 Euros par action. Sa mise en paiement est prévue courant avril 2021.

Pour 2021, Argan vise une hausse de 8% de ses revenus locatifs à 154 ME et de 10% de son résultat net récurrent à 114 ME.