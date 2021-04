Argan : croissance des revenus locatifs de 10% au 1er trimestre

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2021, Argan, foncière française spécialisée en développement et location d'entrepôts premium, enregistre des revenus locatifs de 38,2 ME, en croissance de 10% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette forte croissance est le résultat de l'effet année pleine des loyers générés par les développements de l'année 2020 ainsi que de la livraison d'un nouveau développement.

Au cours du 1er trimestre 2021, Argan a poursuivi son développement avec la signature de sept baux en l'état futur d'achèvement pour une surface totale d'environ 80.000 m2 à livrer en 2022. En mars, a été opérée la livraison d'une plateforme logistique de 14.200 m2 située sur la commune de Gondreville (54) à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Nancy, louée à Colruyt, enseigne de supermarché de proximité, pour une durée ferme de neuf ans. Afin de limiter l'empreinte carbone, et conformément au Plan Climat Argan, la toiture de cette base logistique est équipée d'une centrale photovoltaïque produisant 150 MWh par an destinés à l'autoconsommation de Colruyt. Cette installation permet une économie d'émission de 10 tonnes de CO2 par an.