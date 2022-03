Argan : croissance de 24% du dividende

(Boursier.com) — L 'assemblée générale mixte des actionnaires d'Argan s'est réunie hier dans les locaux des Salons Hoche à Paris. A cette date, le nombre total d'actions existantes s'élève à 22.588.545 pour un nombre total de droits de vote de 22.583.227. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires présents, régulièrement représentés, ayant valablement donné procuration au Président ou voté par correspondance, détenaient ensemble 18.179.109 actions et autant de droits de vote, soit 80,50% du total.

L'AG mixte des actionnaires a approuvé l'ensemble des résolutions proposées, comprenant notamment la résolution numéro 4 prévoyant la distribution d'un dividende de 2,60 euros/action, la résolution 5 proposant l'option pour le paiement du dividende en action (sur la totalité du dividende) avec un prix de souscription de 101,92 euros, la résolution 15 concernant le renouvellement du mandat de M. François Régis De Causans en qualité de membre du Conseil de Surveillance, ainsi que la résolution 16 concernant la nomination de M. Jean Claude Le Lan Junior en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance. Le détachement du droit au dividende se fera le 1er avril 2022, sa mise en paiement le 26 avril 2022. L'option pour le paiement en actions devra s'exercer à compter du 5 avril jusqu'au 20 avril inclus. Passé ce délai, les actionnaires qui n'auront pas opté pour le paiement du dividende en action recevront leur dividende en numéraire.

Concernant les actionnaires personnes physiques résidents de France, ce dividende de 2,60 euros est prélevé sur les bénéfices exonérés de la SIIC et n'est pas éligible à l'abattement de 40% visé à l'article 158-3-2o du Code général des impôts à hauteur de 1,69 euro, et est prélevé sur le résultat imposable de la SIIC et est éligible à l'abattement de 40% visé à l'article 158-3-2o du Code général des impôts à hauteur de 0,14 euro. Il est toutefois rappelé que, pour ces mêmes actionnaires et sauf situations particulières, ce dividende sera intégralement soumis au prélèvement forfaitaire unique au taux global de 30% et ne sera assujetti au barème de l'impôt sur le revenu, avec application de l'abattement de 40% précité, qu'en cas d'option en ce sens de certains actionnaires formulée au moment de la souscription de leur déclaration annuelle de revenus. Enfin, il est constitutif d'un remboursement d'apport à hauteur de 0,77 euro.