Argan construit son premier entrepôt logistique Carbone Neutre









(Boursier.com) — En janvier dernier, Jean-Claude Le Lan, président-fondateur d'Argan, présentait son Plan Climat. 6 mois plus tard Argan est en passe de livrer sa première cellule au bilan carbone neutre sur son projet en cours de restructuration à Croissy-Beaubourg.

"Argan n'a pas attendu la vague verte des dernières élections municipales pour prendre la pleine mesure de l'enjeu climatique. Ainsi, dès 2017, l'installation de centrales photovoltaïques en toiture de tous les nouveaux développements était mise en place" commente le groupe. "En sa qualité d'acteur majeur sur le marché français de l'immobilier logistique, Argan a un rôle actif à jouer pour la préservation de l'environnement. Si la logistique a montré sa résilience mais également son caractère vital durant la crise Covid-19, cette activité au carrefour de l'entrepôt et du transport est une source potentielle de nuisance écologique qu'il convient de limiter au maximum, et idéalement de neutraliser".

Le Plan Climat Argan : Neutralité Carbone en phase d'exploitation

Aujourd'hui, le Plan Climat entre dans sa phase opérationnelle avec la livraison, prévue en septembre, de la première cellule au bilan Carbone Neutre sur un projet de restructuration à Croissy-Beaubourg (77).

C'est un vaste chantier de réhabilitation qui a été lancé sur ce site initialement inauguré en 2003 et portant notamment sur l'éclairage, le chauffage, les voiries et le bardage.

Une cellule de 7.000 m(2) a même été entièrement démolie pour être reconstruite permettant ainsi de développer une cellule bilan carbone neutre, au point de vue du chauffage et de l'éclairage.