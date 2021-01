Argan : cible ajustée

Argan : cible ajustée









Crédit photo © Argan

(Boursier.com) — Argan consolide sur les 86 euros ce mardi, alors que le groupe a enregistré sur l'exercice 2020 des revenus locatifs de 142,4 millions d'euros, en augmentation de 42% par rapport à l'exercice 2019, dépassant ainsi l'objectif initial de 140 ME. Au 4ème trimestre 2020, les revenus locatifs ont progressé de 13% à 36,4 ME. Argan a investi 197 ME l'an dernier, représentant 180.000 mètres carrés, pendant que 50.000 mètres carrés de plateformes logistiques ont été cédés...

La valorisation du portefeuille de la société est estimée à 3,012 milliards d'euros hors droits, en progression de 13%. La durée ferme résiduelle moyenne pondérée des baux, calculée au 1er janvier 2021, est de 5,7 ans (stable par rapport à 5,8 ans au 31 décembre 2019). Le taux d'occupation du patrimoine s'établit à 100% et son âge moyen pondéré est de 9,2 ans. Parmi les derniers avis de brokers, Bank Degroof est repassé à 'acheter' sur Argan avec un cours cible de 105 euros dans le viseur.