Argan : bien orienté après le point semestriel

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Argan surperforme le marché en fin de matinée avec un titre en hausse de 1,3% à 70,9 euros. La foncière a vu ses revenus locatifs augmenter de 11% à 90,9 ME au premier semestre 2023. Au-delà de l'année en cours, le groupe annonce que la très forte dynamique commerciale du premier semestre a contribué à d'ores et déjà sécuriser un volume de développement de plus de 175 ME pour plus de 155.000 mètres carrés à livrer en 2024. La moitié est déjà financée par des prêts hypothécaires amortissables, l'autre moitié le sera par le produit de la vente d'entrepôts fin 2024 ou début 2025 selon l'évolution des marchés. Tenant compte des projets de livraison prévus pour le deuxième semestre, Argan ajuste à la hausse son objectif de revenus locatifs 2023 à 183 ME contre 182 ME initialement.

Oddo BHF parle d'une dynamique opérationnelle très bien orientée. A 'surperformer' sur la valeur, le broker explique son choix par les catalyseurs suivants : un marché de la logistique très porteur en France, la mise en place d'une structure ad hoc de nature à booster la croissance du CF, la publication en septembre 2023 d'une documentation ESG beaucoup plus en ligne avec les standards de l'industrie, et une potentielle entrée au SBF 120 d'ici la fin de l'année. L'objectif est maintenu à 93 euros.