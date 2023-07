(Boursier.com) — La foncière Argan a vu ses revenus locatifs augmenter de 11% à 90,9 ME au premier semestre 20232. Cette hausse est essentiellement le résultat de l'effet année pleine des loyers générés par les développements de l'année 2022, des loyers des entrepôts livrés au cours du 1er semestre 2023, ainsi qu'à la révision des loyers intervenue au 1er janvier 2023 (+4% en moyenne).

Argan prévoit de livrer en 2023 quatre nouveaux développements et une extension, représentant un volume d'investissements de 135 ME pour 100.000 mètres carrés de nouvelles surfaces. Tous ces projets sont déjà financés par des prêts hypothécaires amortissables, contractés en 2022 avant la montée des taux.

Au-delà de 2023, le groupe annonce que la très forte dynamique commerciale du premier semestre a contribué à d'ores et déjà sécuriser un volume de développement de plus de 175 ME pour plus de 155.000 mètres carrés à livrer en 2024. La moitié est déjà financée par des prêts hypothécaires amortissables, l'autre moitié le sera par le produit de la vente d'entrepôts fin 2024 ou début 2025 selon l'évolution des marchés.

Tenant compte des projets de livraison prévus pour le deuxième semestre, Argan ajuste à la hausse son objectif de revenus locatifs 2023 à 183 ME contre 182 ME initialement.